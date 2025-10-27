Арестовали четверых обвиняемых в попытке похищения футболиста Мостового

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга до 25 декабря арестовал четверых обвиняемых в попытке похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового и похищении предпринимателя и зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова — Сергея Селегеня. На два месяца в СИЗО отправили Степана Мирошина, Самира Павлова, Рустама Худайкулова и Владислава Яковлева. Об этом сообщила пресс-служба судов Петербурга.

Дело расследуется по статьям о похищении и покушении на похищение человека, а также о разбое. По версии следствия, злоумышленники 23 октября попытались затолкать господина Мостового в микроавтобус. Спортсмену удалось отбиться от похитителей и сбежать.

25 октября обвиняемые втащили в автомобиль Сергея Селегеня. Они заставили предпринимателя перевести 210 тыс. руб. и требовали за него выкуп в размере 10 млн руб.

26 октября задержали четырех злоумышленников, пятого фигуранта силовики поймали сегодня. Обвиняемые во время допроса рассказали, что за похищение им обещали 5 млн руб. Заказчик, предположительно, находится за пределами России.

Никита Черненко