Заказчик похищения футболиста Мостового может скрываться не в России

Один из предполагаемых участников похищения в Санкт-Петербурге предпринимателя Сергея Селегеня и попытки похищения футболиста Андрея Мостового заявил, что заказчик преступлений находится за пределами России. Видео с допросом опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

«Я его (заказчика.— “Ъ”) не видел никогда в жизни. Знаю только, что он не из России. Откуда, не говорили нам»,— сказал задержанный. Другие подозреваемые заявили, что им предложили за деньги «инсценировать» похищение. Указания они получали по телефону не на прямую от заказчика, а через посредников, утверждают фигуранты.

23 октября на Крестовском острове в Санкт-Петербурге преступники пытались похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового. Спустя два дня — предпринимателя Сергея Селегеня, зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Спортсмен смог сбежать и вызвать полицию. Однако вторую жертву злоумышленники заставили перевести им 210 тыс. руб. Правоохранители пока официально не подтвердили личности потерпевших. Однако Ирина Волк уточняла, что это «предприниматель» и «известный футболист». Силовики задержали четырех человек.