Задержан пятый подозреваемый в попытке похищения футболиста Мостового

Правоохранители задержали еще одного подозреваемого в попытке похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового и похищении Сергея Селегеня, предпринимателя и зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Об этом «Ъ-СПб» сообщили в Следственном комитете. Задержанный стал пятым фигурантом по делу.

О попытке похищения спортсмена в Санкт-Петербурге ведомство рассказало сегодня. По данным следствия, трое неизвестных попытались затолкать господина Мостового в микроавтобус вечером 23 октября. Однако футболист отбился от нападавших и скрылся.

Через два дня три человека в масках схватили господина Селегеня, надели на него наручники и втащили в автомобиль. Они заставили бизнесмена перевести 210 тыс. руб., а также требовали выкуп в размере 10 млн руб. 26 октября злоумышленников задержали.

Во время допроса похитители рассказали, что пошли на преступление за предложенную награду в 5 млн руб. Заказчик похищения, предположительно, находится за пределами России. Возбуждены уголовные дела о разбое, а также похищении и покушении на похищение человека.

Никита Черненко