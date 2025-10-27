МИД Белоруссии назвал провокацией закрытие Литвой погранпунктов

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков назвал провокацией планы властей Литвы по полному закрытию пограничных пропускных пунктов на общей границе.

«Это какие-то провокации. Кому-то надо найти повод, чтобы риторикой оправдать свои действия против Белоруссии, России и в конечном итоге против своих граждан. То, что летали когда-то шары с контрабандой каких-то сигарет, так это всю жизнь они летали. Есть такие контрабандисты, наверняка»,— заявил господин Рыженков (цитата по news.by). Белоруссия не получала официальных обращений от литовских властей по этому вопросу, добавил он.

В «Минсктрансе» объявили об отмене некоторых автобусных рейсов после закрытия КПП на границе с Литвой. Там отметили, что пассажирам полностью вернут деньги за оплаченные билеты.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила, что Вильнюс подготовил план полного закрытия границы с Белоруссией. Правительственная комиссия будет рассматривать его 29 октября. Сегодня Литва в очередной раз временно закрыла два пограничных пункта на границе с Белоруссией. В литовском правительстве аргументировали это обнаружением в воздушном пространстве страны метеозондов, которые контрабандисты используют для переправки товаров. Аналогичные меры литовские власти вводили 22 и 25 октября. Также работу приостанавливали литовские аэропорты.