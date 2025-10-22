На белорусско-литовской границе возобновилось движение

Движение на границе Белоруссии и Литвы восстановлено после ограничений, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь. Сегодня ночью литовская сторона временно прекратила оформление транспорта в международных автодорожных пунктах пропуска.

Также полностью восстановлена работа Вильнюсского международного аэропорта, указано на сайте авиагавани.

В пресс-службы белорусского пограничного комитета уточнили, что движение транспорта было ограничено в пункте пропуска Шальчининкай (с белорусской стороны — Бенякони) с 2:10 (совпадает с мск), а с 2:50 — в Мядининкай (Каменный Лог). По состоянию на 9:00 движение возобновлено, а очереди на выезд из Белоруссии увеличились незначительно.

Аэропорт Вильнюса закрылся в 22:23 с мск 21 октября, а возобновил работу в 6:40 мск 22 октября. Ограничения коснулись более 4 тыс. пассажиров и 30 рейсов. 14 из них были перенаправлены на другие аэродромы, а 10 отменены, уточнили пресс-службе воздушной гавани.

По данным Национального центра управления кризисами Литвы, воздушные и транспортные границы страны перекрыли из-за метеорологических зондов, замеченных в воздушном пространстве страны около 23:00 мск. Метеозонды с 7 тыс. пачек сигарет обнаружены в пяти районах республики. Они используются организаторами контрабанды табака для переправки товара из Белоруссии в Литву.