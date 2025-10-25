Литва из-за метеозондов закрыла два КПП на границе с Белоруссией

Власти Литвы до полудня 25 октября закрыли КПП «Мядининкай» и «Шальчининкай», которые находятся на границе с Белоруссией. Премьер страны Инга Ругинене назвала причиной появление метеозондов в литовском воздушном пространстве.

Таможенный комитет Белоруссии сообщал, что литовская сторона перестала принимать автомобили через КПП 24 октября в 21:40 по местному времени. «Очередное решение сопредельной стороны без предварительного уведомления Беларуси»,— написано в сообщении комитета.

Инга Ругинене заявляла, что погранслужба страны действует в соответствии с решениями, которые были приняты на заседании Комиссии национальной безопасности. «На данный момент главное, чтобы жителям Литвы не угрожали»,— добавила она в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Вечером 24 октября аэропорты Вильнюса и Каунаса приостанавливали работу. Министерство транспорта Литвы сообщало, что причиной ограничений стал пролет метеорологических аэростатов, которые используют для контрабанды сигарет.