Вильнюс снова закрыла КПП на границе с Белоруссией из-за шаров над аэропортом

Литва 26 октября снова на время закрыла Вильнюсский аэропорт и пункты пропуска на границе с Белоруссией после того, как несколько воздушных шаров вторглись в ее воздушное пространство. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальный центр управления в кризисных ситуациях. Это уже четвертый подобный случай на этой неделе.

Литва заявила, что воздушные шары отправляют контрабандисты, перевозящие контрабандные сигареты, но также обвинила президента Беларуси Александра Лукашенко, близкого союзника президента России Владимира Путина, в том, что он не пресекает эту практику.

Как сообщает агентство, движение в столичном аэропорту было приостановлено до 23:40 по Гринвичу (23:40 мск), а граница с Белоруссией останется закрытой до заседания Комиссии по национальной безопасности Литвы в понедельник.

Ранее аэропорт Вильнюса был закрыт во вторник, пятницу и субботу, а также 5 октября. Каждый раз такое решение принимали из-за воздушных шаров, вторгающихся в воздушное пространство столицы и перевозивших контрабандные сигареты.