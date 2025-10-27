Заболевших норовирусом учеников арзамасской школы выписали из больницы

Всех учеников школы «Созвездие» в Арзамасе, которых ранее госпитализировали с норовирусной инфекцией, выписали из больницы. Об этом сообщил глава округа Александр Щелоков.

Заразившихся сотрудников школы планируют выписать до конца недели. Под домашним наблюдением находятся 49 детей и еще 15 взрослых.

Как писал «Ъ-Приволжье», острую кишечную инфекцию выявили у восьми учеников школы «Созвездие» 16 октября, четырех семиклассников госпитализировали, школу закрыли на карантин. К 18 октября в больнице оказались 15 детей с норовирусом. Расследуется уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Елена Ковалева