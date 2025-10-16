По факту отравления школьников в Арзамасе возбуждено уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 283 УК РФ), по факту отравления школьников в Арзамасе. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Как писал «Ъ-Приволжье», острую кишечную инфекцию выявили у восьми учеников школы «Созвездие», четырех семиклассников госпитализировали. Глава городского округа Александр Щелоков уточнил, что в школу не пришли 35 из 1483 детей. Господин Щелоков добавил, что состояние детей не вызывает опасений у врачей, а причиной отравления может быть ротавирус или другая кишечная инфекция.
Управление Роспотребнадзора решило закрыть школу на карантин, ведется эпидемиологическое расследование, отметили в ведомстве. Специалисты взяли пробы воды и анализы у работников пищеблока и сотрудников школы, которые контактировали с детьми.
Сейчас следователи допрашивают свидетелей из числа руководства и персонала школы и изучают документацию о школьном питании в столовой.