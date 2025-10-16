Школу «Созвездие» в Арзамасе закрыли на карантин из-за острой кишечной инфекции

У восьми учеников школы «Созвездие» в Арзамасе выявили острую кишечную инфекцию, четырех семиклассников госпитализировали, сообщил глава округа Александр Щелоков. По решению регионального Роспотребнадзора учреждение закрыли на карантин, до его окончания дети будут учиться дистанционно.

Причины заболеваемости устанавливает санитарно-эпидемиологическая комиссия. «Может быть, ротавирус, может, другая кишечная инфекция, сейчас только предположения. Последнее слово за специалистами. Врачи опасений не высказывают. Все случаи управляемые»,— написал Александр Щелоков и пожелал детям скорейшего выздоровления, а их родителям — спокойствия.

Елена Ковалева