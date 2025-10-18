Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Арзамасе 15 школьников госпитализировали после обеда в школьной столовой

После отравления в школьной столовой госпитализировали 15 учеников школы «Созвездие» в Арзамасе. По данным главы нижегородского минобразования Михаила Пучкова, все они остаются в состоянии средней тяжести с положительной динамикой.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Еще около 35 человек отправили домой на амбулаторное лечение.

Как писал «Ъ-Приволжье», в школе выявили острую кишечную инфекцию. Роспотребнадзор закрыл школу на карантин и начал эпидемиологическое расследование.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

