В Арзамасе 15 школьников госпитализировали после обеда в школьной столовой
После отравления в школьной столовой госпитализировали 15 учеников школы «Созвездие» в Арзамасе. По данным главы нижегородского минобразования Михаила Пучкова, все они остаются в состоянии средней тяжести с положительной динамикой.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Еще около 35 человек отправили домой на амбулаторное лечение.
Как писал «Ъ-Приволжье», в школе выявили острую кишечную инфекцию. Роспотребнадзор закрыл школу на карантин и начал эпидемиологическое расследование.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.