Экс-мэр Лабытнанги возглавила администрацию Большого Приуралья в ЯНАО

Бывшая мэр Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ; ЯНАО) Марина Трескова возглавила объединенную администрацию Приуральского района и города сроком на пять лет. Соответствующее решение приняли депутаты думы Большого Приуралья первого созыва, сообщила госпожа Трескова в своем Telegram-канале. «Для меня это высочайший уровень ответственности и новая ступень нашей общей жизненной истории. Потому что историю объединенного муниципалитета мы будем писать в тесной связке с жителями»,— заверила она, подчеркнув, что преобразования программы обновленного Приуральского района «обязательно состоятся».

Фото: Пресс-служба законодательного собрания ЯНАО Марина Трескова

Марина Трескова добавила, что муниципалитет под ее руководством реализует «масштабные проекты, которые сделают жизнь земляков еще более комфортной и безопасной». «Отдельное спасибо бывшему главе Приуралья Ивану Сакалу. Его теплые слова напутствия вдохновляют на решение стоящих перед нами важных задач»,— отметила она.

По словам Ивана Сакала, госпожа Трескова за время работы мэром Лабытнанги зарекомендовала себя как «эффективный лидер, умеющий слышать людей и достигать результатов». «Ее решительность и управленческий опыт помогут не только достичь новых высот в развитии, но и сохранить то бесценное наследие, которое делает этот край по-настоящему особенным»,— написал он в своем Telegram-канале.

Марина Трескова возглавляла Лабытнанги с 2016 года. Ранее, с 1993 года, работала на «Лабытнанги-ТВ»: прошла путь от корреспондента до главного редактора. Параллельно госпожа Трескова дважды избиралась депутатом городской думы, в 2009 году получила пост вице-спикера. В 2010 году перешла в мэрию на должность заместителя главы Лабытнанги по социальной политике.

Депутаты заксобрания ЯНАО проголосовали за объединение Приуральского района и Лабытнанги в марте для реализации проекта туристического развития Большого Приуралья на сумму в 31 млрд руб. В состав нового муниципалитета вошли один город, одна деревня, четыре села и семь поселков с общей численностью населения в 41 057 человек. В связи с объединением муниципалитетов были досрочно прекращены полномочия 10 депутатов думы Приуральского района и 20 депутатов думы Лабытнанги. По данным избиркома, в обновленный представительный орган Большого Приуралья были избраны 17 представителей от «Единой России» (ЕР), самовыдвиженец и по одному кандидату от КПРФ и «Новых людей».

Бывший глава Приурльая Иван Сакал (ЕР) был избран депутатом заксобрания ЯНАО по единому округу. Он заверил, что продолжит «работу на пользу жителей, но уже в новом качестве». «Вместе мы смогли реализовать немало важных проектов и инициатив, которые принесли пользу любимому району. Желаю нашему Большому Приуралью процветания и благополучия. Верю, что впереди нас ждут новые свершения и победы»,— заверил после перехода в окружной парламент господин Сакал.

Василий Алексеев