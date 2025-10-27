Ветеран Афганистана в шестой раз пытается подать иск к Пугачевой

РИА «Новости» сообщили о шестой попытке ветерана Афганистана подать в суд на певицу Аллу Пугачеву из-за ее высказываний в последнем интервью. Иск о защите чести и достоинства Александра Трещева направлен в Пресненский суд Москвы, который ранее уже отказывался рассматривать аналогичное заявление, указывает агентство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Истец требует взыскать с народной артистки 1,5 млрд рублей. Он утверждает, что воспринял на свой счет ее слова о властях России и принимаемых ими решениях, а также о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве.

Господин Трещев подавал аналогичные иски в четыре суда, при этом в один из них дважды. До сих пор ни одно заявление не было принято к рассмотрению.