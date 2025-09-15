От Пугачевой потребовали 1,5 млрд рублей из-за «восхваления Дудаева» в интервью

Сразу в два московских суда поступил иск к певице Алле Пугачевой с требованием компенсации морального вреда. Поводом стали ее высказывания в интервью журналистке-иноагенту Екатерине Гордеевой, которое вышло 10 сентября.

Алла Пугачева

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Алла Пугачева

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Адвокат Александр Трещев пытается взыскать с народной артистки 1,5 млрд руб. «за оскорбление армии и восхваление лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева». Об этом он сообщил «РИА Новостям», отметив, что является ветераном боевых действий в Афганистане.

По мнению истца, певица «позволила себе порочить честь нашего президента» и сомневаться в решениях верховного главнокомандующего. Также госпожа Пугачева позволила себе «оскорбить армию и правоохранительные органы», полагает господин Трещев.

Адвокат заявил, что в случае присуждения компенсации оставит себе только 1 руб., остальные средства перечислит на нужды ветеранов. Он добавил, что иск будет рассматриваться в том суде, который первым его зарегистрирует.