Суд отказался рассматривать иски к Пугачевой

Одинцовский суд Подмосковья отказался рассматривать иски главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина и ветерана Афганистана Александра Трещева к певице Алле Пугачевой. Это следует из данных суда.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Певица Алла Пугачева

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Заявление возвращено заявителю»,— цитирует материалы «РИА Новости». В первом случае отказ связан с невыполнением указаний судьи, во втором — с неподсудностью дела инстанции.

Виталий Бородин настаивал на защите чести, достоинства и деловой репутации. Он также создал петицию о лишении Аллы Пугачевой звания народной артистки России.

Александр Трещев, в свою очередь, подал иски сразу в четыре суда. По его словам, во время интервью журналистке Катерине Гордеевой (объявлена иноагентом) на YouTube певица якобы порочила честь президента России и в положительном ключе высказывалась о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве. Господин Трещев потребовал взыскать с артистки 1,5 млрд руб. Из них только 1 руб. он собирался оставить себе, а остальное — направить на нужды ветеранов. Ни один из поданных исков к рассмотрению не приняли.