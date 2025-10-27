РФС подготовил резервы на период формирования Российского спортивного фонда

Создание Российского спортивного фонда, в котором будет аккумулироваться большая часть поступлений от букмекеров на развитие отечественного спорта, не повлияет на финансирование проектов Российского футбольного союза (РФС). Об этом рассказал «Ъ» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Мы все свои проекты планируем сохранить, ни от каких отказываться не готовы. Будем обращаться в фонд, в соответствии с правилами подавать заявки на получение этих средств. Сейчас переходный период, фонд находится в процессе формирования. Мы понимали это заранее и создавали определенные резервы. Могли тратить больше, но понимали, что будет период вынужденного простоя. Наши проекты средствами обеспечены»,— отметил он.

Подробнее — в интервью Максима Митрофанова «Ъ».

Арнольд Кабанов