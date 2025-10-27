СКР задержал пятого фигуранта по делу о попытке похищения футболиста Мостового

Сотрудники СКР задержали пятого подозреваемого по делу о попытке похищения футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового и похищении учредителя юрлица застройщика Fizika Development Сергея Селегеня. Речь идет о еще одном исполнителе, сообщили «Ъ-СПб» в ведомстве.

По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, задержанный — 27-летний житель города Зарайска Московской области. Подозреваемого задержали 27 октября по месту жительства оперативники из города на Неве в ходе служебной командировки. В настоящее время он передан в следственные органы.

О похищениях стало известно утром 27 октября. Вечером 23 октября неизвестные попытались затолкать в автомобиль футболиста Андрея Мостового, однако ему удалось скрыться. Спустя два дня те же люди похитили учредителя юрлица застройщика Fizika Development Сергея Селегеня, заставили перевести 210 тыс. рублей и требовали выкуп в 10 млн рублей.

Утром 26 октября четверых из них задержали. Молодые люди рассказали следователям, что исполняли заказ за 50% от суммы выкупа — 5 млн рублей, а поводом было «наказание» наркоторговцев.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что трое похитителей Мостового и Селегеня учились в Морской технической академии.

Артемий Чулков, Андрей Цедрик