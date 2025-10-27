СКР показал задержание похитителей футболиста Мостового и зятя депутата Госдумы

Следственный комитет опубликовал оперативное видео задержания подозреваемых в похищении людей. Как писал «Ъ Санкт-Петербург», 23 октября на Крестовском острове преступники пытались похитить футболиста Андрея Мостового. Спустя два дня — предпринимателя Сергея Селегеня, зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Спортсмен, по некоторым данным, смог сбежать и вызвать полицию. Однако вторую жертву злоумышленники заставили перевести им деньги. Правоохранители пока официально не подтвердили личности потерпевших. Однако официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что это «предприниматель» и «известный футболист».

«По подозрению в указанных преступлениях задержаны четверо мужчин», — уточнили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека (п.п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), разбое (ст. 162 УК РФ), покушении на похищение человека (ч.3 ст.30 п. «а» ч.2 ст.126 УК РФ).