Губернатор Самарской области пообещал быть вежливым с подчиненными еще 10 дней

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отреагировал на просьбу жительницы Тольятти, пожаловавшейся ему лично на протекающую крышу жилого дома из-за некачественного ремонта. Глава региона обратился к министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Виталию Брижаню с требованием разъяснить ситуацию.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я обещал себе и коллегам в правительстве, что я буду достаточно вежлив. В том числе, когда слушаю такие доклады по проблемам, где месяц жителей затапливают. Поэтому, пожалуйста, доложите так, чтобы мы поняли, о чем идет речь, в чем была проблема, как она устранена и так далее.»,— попросил губернатор.

Глава региона также потребовал не допускать подобных ситуаций, когда жители от безысходности и бездействия чиновников обращаются к первому лицу области. Летом текущего года сообщалось, что Виталий Брижань может покинуть свой пост.

Ранее Вячеслав Федорищев извинился перед жителями региона за грубую форму, в которой он заявил об увольнении главы Кинельского района области Юрия Жидкова.

Андрей Сазонов