Прокурор Аши встретился с попадающими под сокращение сотрудниками метзавода

Ашинский городской прокурор Александр Калинин встретился с работниками ПАО «Ашинский металлургический завод», которые попадают под сокращение. Вопрос дальнейшего трудоустройства сотрудников находится на его личном контроле, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Из-за консервации цеха нержавеющей стали после прекращения выпуска товаров для дома 306 заводчан планируют сократить. На встрече с прокурором присутствовали представители отдела кадров, профсоюза предприятия, учебного центра, специалисты службы занятости. Работникам разъяснили порядок перевода на другие должности, возможность прохождения профессионального обучения, особенности постановки на учет в центре занятости.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, о закрытии цеха стало известно в конце сентября. Предприятие решило сосредоточить силы на основных направлениях металлургии и модернизации. В начале октября завод рассказал о планируемом сокращении штата.

Виталина Ярховска