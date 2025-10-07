На Ашинском метзаводе сократят 306 сотрудников после закрытия одного из цехов

ПАО «Ашинский металлургический завод» планирует сократить 306 сотрудников после закрытия цеха нержавеющей продукции. Им предложат другие вакансии на предприятии, созданные в связи с расширением производства в листопрокатном цехе, сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кондратюк, Коммерсантъ Фото: Александр Кондратюк, Коммерсантъ

«При переводе сотрудники смогут пройти профессиональную переподготовку в учебном центре завода за счет предприятия. Подбор вакансий будет осуществляться с учетом квалификации работников и ограничений, установленных законодательством на отдельные виды работ. Сокращение возможно только в случае отсутствия подходящей вакансии или отказа работника от предложенных вариантов. Для тех, чья занятость все же будет прекращена, предусмотрены все гарантированные законом выплаты и компенсации»,— отметили в пресс-службе предприятия.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце сентября этого года Ашинский металлургический завод заявил о закрытии цеха нержавеющей продукции, где изготавливалась посуда и другие товары для дома. Предприятие решило сосредоточить силы на основных направлениях металлургии и модернизации.

Ольга Воробьева