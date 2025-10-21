Минприроды ответило на жалобы жителей Уральского на запах от участка с отходами

Минприроды Удмуртии ответило на новые жалобы жителей села Уральского в Сарапульском районе на неприятных запах: в обращениях селяне указывали источником земельный участок, используемый местным предприятиям. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В апреле Сарапульский райсуд Удмуртии обязал компании «Экотех», «Экогарант» и «Экогарант-транс» освободить участок в массиве «Уральском» площадью около 20 га от отходов. Тогда же руководителя предприятия отправили под арест по делу о незаконной деятельности по обращению с отходами III-IV классов опасности. Жалобы селян на едкий запах и проблемы со здоровьем поступали около трех лет. «Было дано предписание утилизировать эту свалку. Но до сих пор никаких движений»,— рассказал «Ъ-Удмуртия» местный житель в октябре.

Сейчас специалисты минприроды исследовали водные объекты вблизи участка, в том числе ручьи, которые используются местным населением. «Превышений допустимых концентраций веществ не зафиксировано. Кроме того, обследовали почву и прилегающие земельные участки. Установлено, что отходы изолированы с помощью глиняного замка, сточные и талые воды за пределы объекта не выходят»,— говорится в сообщении ведомства.

Информацию о вредных испарениях проверит Роспотребнадзор. Контроль за рекультивацией участка осуществляют Россельхознадзор и Росприроднадзор. Минприроды направило собранные данные в прокуратуру.