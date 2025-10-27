Члены башкирского отделения КПРФ оспаривают решение о законности конференции

Члены башкирского отделения КПРФ Андрей Ларионов, Раис Хафизов, Рафаэль Рахимов и Ильнур Аюпов, а также бывший член партии Сергей Меркулов подали апелляционную жалобу на решение Кировского райсуда Уфы, который 9 сентября отклонил их исковое заявление к рескому партии. Истцы пытались признать недействительными решения отчетно-выборной конференции регионального отделения, прошедшей 22 марта.

Как сообщал «Ъ-Уфа», на конференции реготделение КПРФ подвело итоги деятельности и переизбрало руководство республиканской ячейки. Первым секретарем на новый четырехлетний срок назначен Юнир Кутлугужин, возглавляющий местных коммунистов с 2014 года.

Несогласные с итогами партийцы обратились с иском, в котором указали на неправомочность решений конференции. По их мнению, делегаты на нее не избирались, а организаторы мероприятия препятствовали волеизъявлению участников. Кроме того, настаивали истцы, была нарушена норма представительства — они считают, что выдвижение делегатами двух представителей от районного отделения дискриминирует ячейки с большим количеством членов. Также истцы уверяли в неправомочности созыва конференции.

Кировский райсуд требования отклонил, посчитав мартовскую конференцию лишь вторым этапом такого же мероприятия, прошедшего в июне 2024 года (там КПРФ выдвигала кандидата на выборы главы Башкирии). В связи с этим, по мнению суда, был действителен порядок избрания делегатов, действовавший при подготовке к июньскому собранию.

Кроме того, суд посчитал не имеющими юридической значимости показания троих свидетелей, высказавшихся на заседании за истцов.

В апелляционной жалобе Андрей Ларионов, Раис Хафизов, Рафаэль Рахимов, Ильнур Аюпов и Сергей Меркулов, в числе прочих, настаивают, что никаких решений о созыве конференции в два этапа партийные органы не принимали.

Верховный суд Башкирии рассмотрит жалобу 25 ноября.

Идэль Гумеров