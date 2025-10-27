Нижегородские власти закладывают 2,8 млрд рублей на спортивную АНО в 2026 году

Правительство региона намерено выделить 2,82 млрд рублей на уставную деятельность автономной некоммерческой организации (АНО) «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области» в 2026 году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.

На 2027 и 2028 годы предлагается заложить почти аналогичную сумму. Это примерно на 13 млн руб. или 4% меньше, чем закладывали в проект бюджета на 2025 год.

Как писал «Ъ-Приволжье», АНО создали в 2024 году для работы с семью профессиональными спортклубами, включая футбольный клуб «Пари НН» и хоккейный клуб «Торпедо».

В 2025 году, с учетом поправок в течение года, на «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области» в бюджете заложено около 3,36 млрд руб.

Добавим, минфин региона ввел режим экономии при подготовке бюджета на 2026 год.

Галина Шамберина