Нижегородские власти хотят выделить ФК «Пари НН» еще 173 млн рублей

Еще более 173 млн руб. хотят выделить на поддержку футбольного клуба «Пари Нижний Новгород». Соответствующую поправку комитет заксобрания Нижегородской области по бюджету одобрил 22 сентября.

Допфинансирование клубу направят через АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области» (ЦУРС). Изначально при внесении текущего проекта изменений в областной бюджет правительство предложило выделить этой АНО 234,7 млн руб.: 212,7 млн на поддержку ХК «Торпедо» и ФК «Пари НН», а также 22 млн на проведение марафона «Нижний Новгород».

Поправкой, предложенной председателем комитета по соцвопросам Натальей Смотраковой, сумму субсидий хотят увеличить еще на 175,9 млн руб. из них 173,4 млн — на поддержку «Пари НН» и 2,5 млн руб. на проведение физкультурно-спортивных мероприятий.

При поддержке всех предлагаемых изменений сумму субсидий ЦУРС увеличат на 410,5 млн руб. Изначально на ее расходы в 2025 году закладывали 2,95 млрд руб.

Галина Шамберина