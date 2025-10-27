Назначены восьмой вице-губернатор Курской области и врио министра здравоохранения

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о назначении на должность своего восьмого заместителя журналистки с 20-летним опытом Виктории Лукашовой. Она будет курировать информационную политику в регионе.

Здание правительства Курской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание правительства Курской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Виктория Лукашова, в частности, работала в РБК и вела свой блог. С 2023 года она занималась вопросами информполитики в Курской области и в ЛНР в автономной некоммерческой организации «Экспертный институт социальных исследований».

Господин Хинштейн рассказал и о других кадровых решениях. Так, председателем комитета правового обеспечения назначен Эдуард Сенников. С апреля 2025 года он работал врио старшего помощника губернатора. До этого служил в прокуратуре и в судебной системе.

Врио министра здравоохранения стала Светлана Ермолова, сменившая на этой должности Екатерину Письменную. Последняя в середине октября подверглась критике губернатора из-за невыполнения поручения проверить деятельность АО «Курская фармация».

Светлана Ермолова с 1995 года работала педиатром в Уренской центральной райбольнице Нижегородской области. С 2002 по 2019 год она прошла путь от сотрудника до главврача нижегородского Территориального центра медицины катастроф. В 2019–2024 годах возглавляла территориальный фонд ОМС Нижегородской области. В феврале 2025-го была назначена главврачом городской больницы №7 в Нижнем Новгороде.

О том, кто еще вошел в состав обновленного правительства Курской области,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова