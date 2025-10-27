Отец и ребенок погибли в ДТП в Бабаюртовском районе Дагестана

В Дагестане отец и его шестилетний сын погибли в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня, 27 октября, примерно в 6:30 в Бабаюртовском районе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.

Предварительно, на 438 км автодороги «Астрахань-Махачкала» 42-летний водитель LADA Granta, житель Кайтагского района, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем LADA Priora под управлением 47-летнего жителя Каспийска. Водитель Granta и ребенок скончались от полученных тяжких телесных повреждений. Пассажиры автомобиля — 34-летняя жительница Кайтагского района и двое детей в возрасте двух и восьми лет, а также водитель Priora были доставлены в больницу.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в Дагестане количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях снизилось на 4,7% за девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Константин Соловьев