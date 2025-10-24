В Дагестане смертность в ДТП снизилась на 4,7%
В Дагестане число погибших в дорожно-транспортных происшествиях снизилось на 4,7% за девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«При этом подчеркну, что удерживать такую динамику из года в год становится тяжелее, учитывая объективные причины: значительное увеличение количества автомобилей и интенсивности движения, изменение направлений грузовых и пассажирских потоков», – заявил заместитель председателя правительства Дагестана Руслан Алиев.
Отмечается, что основные факторы, влияющие на частоту дорожно-транспортных происшествий, связаны, прежде всего, с водителем, а уже потом – с техническим состоянием транспортных средств или дорог.