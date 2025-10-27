Гладков рассказал о ситуации с плотиной Белгородского водохранилища

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на текущий момент «по состоянию Белгородского водохранилища ситуация стабильная». Он призвал местных жителей к бдительности, подчеркнув, что угрозы сохраняются.

«Опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов», — сказал губернатор.

Жителей населенных пунктов, расположенных рядом с плотиной, просят внимательно относиться к официальной информации на эту тему и действовать «согласно тем рекомендациям, которые исходят от органов местной власти».

В субботу Вячеслав Гладков сообщил о повреждении плотины Белгородского водохранилища при обстреле со стороны ВСУ. В случае разрушения объекта в зоне затопления могут оказаться несколько сел и часть города Шебекино. Жителям предложили переехать в пункты временного размещения в Белгороде.