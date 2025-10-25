Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Плотина Белгородского водохранилища повреждена при ударе ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что «в результате удара ВСУ есть повреждения плотины Белгородского водохранилища». Он не уточнил степень и характер повреждений.

«Враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину, — заявил чиновник. — Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов». В них проживают около тысячи человек, добавил господин Гладков:

  • в селе Безлюдовка — улицы Победы, Коммунистическая, Речная, переулок Коммунистический;
  • в селе Новая Таволжанка — улицы Гражданская, Зеленая, Заречная, Песчаная, Дзержинского, Колхозная, Щорса, Луговая, Комсомольская, Садовая, Серикова;
  • в Шебекино в микрорайоне Титовка — переулок Нежуры.

«Начинаем предлагать выезд в ПВР Белгорода жителям, которым может угрожать риск затопления», — добавил губернатор.

Более подробную информацию жителям обещают предоставить в сельских чатах, «лично от сотрудников администрации Шебекинского округа», по телефону 112.

