Плотина Белгородского водохранилища повреждена при ударе ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что «в результате удара ВСУ есть повреждения плотины Белгородского водохранилища». Он не уточнил степень и характер повреждений.

«Враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину, — заявил чиновник. — Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов». В них проживают около тысячи человек, добавил господин Гладков:

в селе Безлюдовка — улицы Победы, Коммунистическая, Речная, переулок Коммунистический;

в селе Новая Таволжанка — улицы Гражданская, Зеленая, Заречная, Песчаная, Дзержинского, Колхозная, Щорса, Луговая, Комсомольская, Садовая, Серикова;

в Шебекино в микрорайоне Титовка — переулок Нежуры.

«Начинаем предлагать выезд в ПВР Белгорода жителям, которым может угрожать риск затопления», — добавил губернатор.

Более подробную информацию жителям обещают предоставить в сельских чатах, «лично от сотрудников администрации Шебекинского округа», по телефону 112.