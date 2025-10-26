После атаки плотины в Белгородской области в ПВР разместили 16 человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате вчерашнего удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по плотине водохранилища затопило чуть более десяти огородов, а в пункты временного размещения (ПВР) в областном центре и в городе Шебекино переехали 16 человек.

По словам главы региона, жилье затоплено не было. Власти провели подомовый обход в четырех населенных пунктах. Многие местные жители покинули свои дома и разместились у родственников. «Вчера договорились с полицией об усилении охраны общественного порядка в этих населенных пунктах»,— добавил господин Гладков в своем Telegram-канале. Он также призвал не доверять только официальной информации, констатировав большое количество «лживых вбросов» в интернете.

Эвакуация в ПВР была объявлена после удара ВСУ по плотине водохранилища в субботу, 25 октября. Вячеслав Гладков рассказывал, что в случае повторной атаки есть угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц в селах Безлюдовка и Новая Таволжанка, а также в микрорайоне Титовка в Шебекино, где живет почти тысяча человек.

