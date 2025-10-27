В Минздраве ожидают роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в декабре-январе

В России пока не превышены эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов. По его словам, подъем заболеваемости прогнозируется в декабре-январе.

Господин Чуланов заявил, что сейчас ситуация по гриппу и ОРВИ в стране остается стабильной. В текущем эпидемическом сезоне циркулируют штаммы вирусов гриппа A и B, а также риновирусы и коронавирус.

Вакцинацию от гриппа в России уже прошли более 41 млн человек, уточнил эксперт Минздрава. «Важно сделать прививку против гриппа лицам... старше 60 лет, детям, беременным женщинам и лицам с хроническими заболеваниями»,— добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

К середине октября в России было отмечено снижение заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа продлится до 1 декабря.

Подробности — в материале «Ъ» «Грипп не за горами».