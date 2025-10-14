В России снижается заболеваемость ОРВИ и COVID-19

На прошедшей неделе в России зафиксировано снижение заболеваемости как ОРВИ, так и COVID-19. Такие данные представил Роспотребнадзор во вторник, 14 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Общее число случаев ОРВИ сократилось на 7,6% по сравнению с предыдущей неделей, причем наиболее значительно — среди групп «15 лет и старше» (на 10,2%) и «7–14 лет» (на 8,8%). Количество новых случаев COVID-19 также уменьшилось — на 7,8%, всего зарегистрировано 9,5 тыс. случаев.

Тем временем врачи готовятся к сезону гриппа. Роспотребнадзор сообщает, что прививки сделали более 36,8 млн человек (24,9% населения). Санитарное ведомство призывает ускорить темпы иммунизации и напоминает о важности профилактических мер — мытье рук, проветривании помещений и ограничении контактов при первых признаках недомогания.

Иван Тяжлов