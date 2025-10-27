Устроивший стрельбу в казанской гимназии Галявиев не стал обжаловать приговор

Ильназ Галявиев, осужденный к пожизненному сроку за стрельбу в казанской гимназии в мае 2021 года, не стал обжаловать приговор в Верховном суде. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Приговор Галявиеву вынесли 13 апреля 2023 года, защита его обжаловала. В августе того же года четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил приговор в силе. У осужденного была возможность в течение шести месяцев подать кассационную жалобу на приговор, однако он до сих пор этого не сделал. В итоге срок на подачу жалобы истек, уточняет агентство.

Стрельба в здании гимназии произошла 11 мая 2021 года. В результате 9 человек погибли, включая 7 школьников, свыше 20 человек пострадали. Ильназа Галявиева признали виновным в убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконном приобретении и хранении оружия (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Наказание он отбывает в колонии особого режима «Черный дельфин». Его также признали опасным для общества.