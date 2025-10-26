Дмитриев: Белый дом знает про испытания «Буревестника» и окруженные войска ВСУ

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что Белый дом получил информацию об успешных испытаниях крылатой ракеты «Буревестник». Также в администрации президента США узнали, что российская армия окружила ВСУ в районе Красноармейска и Купянска, о чем сегодня докладывали президенту России Владимиру Путину.

«И очень важно, что эта информация напрямую доносится до руководства и ключевых людей в администрации президента США»,— сказал господин Дмитриев, который уже третий день находится в США на переговорах с представителями Белого дома.

Он отметил, что Россия видит «титанические попытки» сорвать любой ее диалог с США. «Мы доносим то, что доносят российские ведомства, а именно информацию о других направлениях деятельности. В частности, есть попытки заблокировать донесение этой информации до руководства США. В частности, мы подтверждаем, что решение украинского конфликта возможно только при искоренении первопричин данного конфликта»,— сообщил господин Дмитриев. Видеозапись с его речью выложена в его Telegram-канале.

Кирилл Дмитриев добавил, что все переговоры, которые он проводит в США, «проводятся в очень серьезном тоне, в очень серьезное время». Он заявил, что российская делегация «очень четко» предает слова президента Владимира Путина о том, что любые попытки давления на Россию просто бессмысленны.