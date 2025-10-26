Дмитриев в США проводит переговоры три дня подряд

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев во время визита в США встречался с представителями Белого дома 24 и 25 октября, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. По информации агентств, 26 октября господин Дмитриев продолжит серию переговоров.

«Встречи с представителями администрации президента Трампа состоялись вчера, сегодня и продолжатся завтра»,— сказал собеседник ТАСС. Он не уточнил, с кем именно из американских чиновников встречался Кирилл Дмитриев.

Как говорил сам спецпредставитель, в США он направился по приглашению американской стороны для продолжения диалога между Москвой и Вашингтоном. Издание Axios писало, что на 25 октября была назначена встреча Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.