Бастрыкин снова обратил внимание на срыв сроков ввода «Avenue Apart на Дыбенко»

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав дольщиков апарт-отеля «Avenue Apart на Дыбенко», который строит девелопер «Р-Фикс». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверку, которую сейчас проводит СКР, инициировал сам Александр Бастрыкин в июле этого года после жалоб дольщиков. Возведение апарт-отеля начали еще в 2017 году, однако, несмотря на фактическое завершение работ около трех лет назад, в эксплуатацию комплекс еще не ввели, коммуникации не подключены, а прилегающая территория не благоустроена. Здание находится в заброшенном состоянии, из-за чего его конструкции стали разрушаться.

По данным Rusprofile, выручка застройщика ООО «Р-Фикс» находится на нулевой отметке с 2018 года. С 2024 года в компании не числится ни одного сотрудника, чистый убыток в том же году — 996 тыс. рублей. Собственник 94% акций девелопера, ООО «Норманн-Сервис», признано банкротом.

Артемий Чулков