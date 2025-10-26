Малайзия добилась снижения пошлин США

Малайзия подписала соглашение о взаимных тарифах с США — по этому договору американские пошлины на малайзийские товары будут снижены с 25% до 19%. Об этом заявил министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрул после переговоров, в которых участвовал президент США Дональд Трамп.

Вместе с этим Белый дом обязался не облагать пошлинами больше 1,7 тыс. малайзийских товаров. «Это охватывает основные экспортные товары Малайзии — пальмовое масло, продукцию из каучука, изделия из древесины, авиационные компоненты и фармацевтическую продукцию, которые в совокупности составляют почти 12% нашего экспорта в США»,— заявил Тенгку Зафрул (цитата по «РИА Новости»).

Дональд Трамп сегодня находится с визитом в Малайзии. Он участвовал в подписании мирного договора между Таиландом и Камбоджей. Вместе с этим там прошли переговоры делегаций США и Китая. В Малайзии из-за визита господина Трампа проходят протесты: люди скандируют антиамериканские лозунги и размахивают баннерами с призывами положить конец американскому империализму.