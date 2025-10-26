В столице Малайзии проходят протесты из-за визита Трампа

В столице Малайзии Куала-Лумпуре идут протесты, связанные с визитом президента США Дональда Трампа на 47-й саммит АСЕАН, передает агентство Tasnim.

Протестующие заполонили площадь Независимости в центре Куала-Лумпура. Демонстранты скандируют антиамериканские лозунги и размахивают баннерами с призывами положить конец «поддерживаемому США угнетению на Ближнем Востоке», «остановить американский империализм», «освободить Палестину» и «выбросить Трампа».

«Зверства, совершенные Израилем против палестинцев, не продолжались бы, если бы Соединенные Штаты не поддерживали слепо своего союзника, творящего геноцид»,— заявил профессор Мохд Назари Исмаил, председатель организации «Бойкот, отчуждение и санкции» (BDS) в Малайзии.

Изначально протесты должны были пройти в парке Ампанг, однако из «соображений безопасности» их перенесли в район площади Независимости. В городе усилили меры безопасности: на время проведения АСЕАН в столице перекрыли основные дороги и задействовали более 10 тыс. сотрудников правоохранительных органов, передает Tasnim.

Сегодня Дональд Трамп посетил Малайзию для подписания мирного договора между Таиландом и Камбоджей. В рамках мирного урегулирования будут освобождены 18 камбоджийских военнопленных, а за соблюдением договоренностей будут следить наблюдатели из азиатских стран, в том числе Малайзии.