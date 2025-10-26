Китай заявил о своей непреклонности на переговорах с США

Китай на переговорах с США в Малайзии оставался непреклонен в защите своих интересов, американская делегация выразила твердую позицию, однако стороны достигли базового консенсуса. Об этом заявил заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган, передает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Делегации США и КНР обсудили широкий круг тем, в том числе экспортный контроль и пошлины на фентанил, меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, продление моратория на дополнительные пошлины и развитие торговых отношений, заявил Ли Чэнган. По его словам, обсуждение прошло конструктивно.

В итоге стороны смогли найти подходы, которые учитывают интересы обеих стран, отметил замминистра. Он добавил, что теперь США и Китай должны будут провести внутренние процедуры для утверждения достигнутых договоренностей.