ИМЗ заменит европейские комплектующие в мотоцикле «Урал» на детали из Китая

Ирбитский мотоциклетный завод (ИМЗ) планирует заменить европейские комплектующие в мотоцикле «Урал» на детали из Китайской Народной Республики (КНР) для снижения стоимости продукции, рассказал «Ъ-Урал» исполнительный директор предприятия Владимир Курмачев. По его словам, мотоцикл с 80% комплектующими из Тайваня, Китая и стран Европы за 1,8 млн руб. является «дорогим» для покупателей из России и других стран. «Мы постараемся снизить цену, что будет интересно для покупателя. Второй момент — независимость от европейских поставщиков. Гарантии, что их производство будет работать в ближайшие годы, не очень»,— пояснил господин Курмачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам Владимира Курмачева, на ИМЗ работает около 100 сотрудников. Ежегодно предприятие выпускает порядка 50 мотоциклов «Урал». «Последние 20 лет это фиксированное число, в какие-то годы чуть больше, чуть меньше. Если бы спрос был 100, сделали бы 100, 200 — сделали бы 200»,— добавил господин Курмачев.

Исполнительный директор отметил, на стоимости мотоцикла отразилось «многократное удорожание логистики». «Если раньше мы отправляли контейнер с 18 мотоциклами в Америку, машина до Гамбурга стоила 2,5 тыс. евро, то после 2022 года цена возросла до 10 тыс. евро»,— сказал он.

Владимир Курмачев подчеркнул, что ИМЗ не сможет значительно увеличить процент отечественных деталей в «Урале», поскольку «в России полностью отсутствуют комплектующие для мотоциклов». «Когда закрылись Ижевский, Киевский и остальные мотоциклетные заводы, не для кого стало выпускать комплектующие, почему и появился импорт. Он же не просто так, что нам захотелось купить зарубежный амортизатор, и мы его приобрели. В России ничего для мотоциклов не производится, мы были вынуждены покупать импорт, и цена на "Урал" выросла»,— пояснил исполнительный директор, подчеркнув, что «никто не станет производить комплектующие для 50 мотоциклов в год».

Господин Курмачев добавил, что для закупки отечественных деталей необходим «значительный объем заказа». «Говорили российскому производителю, что нас не устраивает качество конструкции светотехники и надо бы ее изменить. Сказали, что будем покупать по 1 тыс. единиц в год, но ответ был, что такими объемами не занимаются, если 100-200 тыс., тогда да. Импортным же поставщикам все равно — будешь покупать 50 штук, цена будет другая, но они их обязательно сделают и продадут»,— сказал он. Владимир Курмачев отметил, что шагом в сторону импорта стал и рост цен на российские комплектующие. «Мы тормоза Brembo 10 лет покупали условно по одной цене, и сегодня они стоят также, цена за 10 лет не выросла. А в России рост на детали происходит по три-четыре раза в год»,— пояснил исполнительный директор.

По словам господина Курмачева, после введения президентом США Дональдом Трампом повышенных тарифов для экспорта в страну «рынок мотоциклов рухнул по всему миру», что негативно отразилось на западных производителях. В связи с этим ИМЗ рассматривает возможность увеличения процента комплектующих из КНР в мотоцикле «Урал». «Пока смотрим на рынки, где можно их купить, и на качество. Проводим испытание китайских мотоциклов, вопросы есть к ним, но надо сохранить марку и выжить в этих условиях»,— подчеркнул он.

ИМЗ основан 17 ноября 1941 года на площадях бывшего пивоваренного завода. В феврале 1942 года выпущена первая партия мотоциклов М-72. За годы Великой Отечественной войны на фронт с завода было отправлено 9799 мотоциклов. Первой массовой моделью, доступной для гражданского населения, стал ИМЗ-М-61, выпущенный в 1957 году. В 1992 году завод был акционирован, сменив название ИМЗ на ОАО «Уралмото». На постсоветском этапе объемы производства начали падать. К 2000 году завод обанкротился. Предприятие выкупили бывшие менеджеры ИМЗ Вадим Тряпичкин, Дмитрий Лебединский, Владимир Юдин и Илья Хаит. Одним из ключевых решений было развивать экспортное направление. Например, в 2011 году мотоцикл «Урал» приобрел американский актер Брэд Питт.

Ранее, в 2022 году, генеральный директор компании Ural Motorcycles Илья Хаит объявил, что сборочное производство мотоциклов «Урал» будет перенесено из Ирбита в Петропавловск (Казахстан) из-за санкций Запада и контрсанкций России. Руководство предприятия тогда уточнило, что площадка в Ирбите продолжит работать, а площадка в Казахстане решит проблемы, связанные поставками продукции «в некоторые страны». Впрочем, по словам Владимира Курмачева, сборочное производство в Петропавловске «стало невыгодным». «Казахстан обложили пошлинами в 27%, это плюсом к стоимости мотоцикла, просто так надо добавить»,— пояснил исполнительный директор.

В августе 2025 года президент Владимир Путин во время встречи с лидером США дональдом Трампом на Аляске передал через дипломатов жителю Анкориджа Марку Уоррену новый мотоцикл «Урал». Американец выразил благодарность за подарок и отметил, что новый мотоцикл лучше старого «Урала», на котором он ездил. «Эта машина просто великолепна»,— заверил господин Уоррен. Позже ИМЗ выпустил лимитированную серию Ural Alaska из 10 мотоциклов.

Василий Алексеев