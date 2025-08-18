Путин послал жителю Аляски мотоцикл «Урал»

Президент России Владимир Путин через дипломатов передал жителю Анкориджа Марку Уоррену новый мотоцикл «Урал». Об этом сообщил советник-посланник российского посольства в США Андрей Леденев.

«Это личный подарок от президента Российской Федерации»,— сказал он в эфире «Россия 1». Марк Уоррен выразил благодарность за подарок и отметил, что новый мотоцикл лучше старого «Урала», на котором он ездил. «Эта машина просто великолепна»,— сказал он.

11 августа Марк Уоррен в эфире «Россия 1» рассказывал, что ему трудно доставать запчасти для «Урала» из-за антироссийских санкций.

В 2022 году руководство Ural Motorcycles объявило, что мотоциклы «Урал» больше не будут производиться на Ирбитском мотозаводе. Сборку было решено перенести в Казахстан. Решение объяснили тем, что производитель преимущественно работает на экспорт. Указывалось, что Ирбитский мотозавод будет собирать только рамы и элементы корпуса.

В Анкоридже 15 августа состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине.

