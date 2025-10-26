ИМЗ продал два мотоцикла Ural Alaska за два месяца после встречи Путина и Трампа

Ирбитский мотоциклетный завод (ИМЗ) продал два мотоцикла «Урал» из ограниченной серии Ural Alaska спустя два месяца после встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске, рассказал «Ъ-Урал» исполнительный директор предприятия Владимир Курмачев. Как тогда пояснил советник-посланник российского посольства в США Андрей Леденев, господин Путин через дипломатов передал жителю Анкориджа Марку Уоррену новый мотоцикл «Урал». Американец выразил благодарность за подарок и отметил, что новый мотоцикл лучше старого «Урала», на котором он ездил. «Эта машина просто великолепна»,— заверил господин Уоррен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мотоцикл «Урал»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Мотоцикл «Урал»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам Владимира Курмачева, всего ИМЗ выпустил 10 мотоциклов из ограниченной серии Ural Alaska. В целом, предприятие ежегодно продает по 50 «Уралов». «Последние 20 лет это фиксированное число, в какие-то годы чуть больше, чуть меньше. Если бы спрос был 100, сделали бы 100, 200 — сделали бы 200»,— пояснил он.

Господин Курмачев отметил, что основными покупателями мотоциклов являются жители Москвы и Санкт-Петербурга. «Мотоцикл дорогой для иностранных покупателей и России, мы его продаем по 1,8 млн руб. Дешевле сделать не получается, примерно 80% комплектующих: светотехника, тормоза, все органы управления, шестеренки в коробке передач и в двигателе — импорт, который мы везем с Китая, Тайваня и Европы. Все железо: рамы, кузова, щит — это все делаем сами»,— добавил он.

ИМЗ основан 17 ноября 1941 года на площадях бывшего пивоваренного завода. В феврале 1942 года выпущена первая партия мотоциклов М-72. За годы Великой Отечественной войны на фронт с завода было отправлено 9799 мотоциклов. Первой массовой моделью, доступной для гражданского населения, стал ИМЗ-М-61, выпущенный в 1957 году. В 1992 году завод был акционирован, сменив название ИМЗ на ОАО «Уралмото». На постсоветском этапе объемы производства начали падать. К 2000 году завод обанкротился. Предприятие выкупили бывшие менеджеры ИМЗ Вадим Тряпичкин, Дмитрий Лебединский, Владимир Юдин и Илья Хаит. Одним из ключевых решений было развивать экспортное направление. Например, в 2011 году мотоцикл «Урал» приобрел американский актер Брэд Питт.

Ранее, в 2024 году, ИМЗ выпустил лимитированную серию из 20 черных мотоциклов к 90-летию Свердловской области. Владимир Курмачев тогда отметил, что мощность двигателя «Урала» составляет 45 лошадиных сил, средний расход топлива — 7 л на 100 км, максимальная скорость — 120 км/ч. Все 20 мотоциклов были разыграны среди участников викторины «Опорный край» (проходила 15-18 марта), посвященной юбилею региона. Ее участники также получили 45 квартир в Екатеринбурге и Верхней Пышме, 100 автомобилей «Москвич 3» и 2 тыс. смартфонов. Церемонию оглашения победителей викторины в Екатеринбурге провел телеведущий Леонид Якубович.

Василий Алексеев