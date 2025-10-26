В Сочи прогнозируют усиление ветра и шторм

Утром и днем, а также до конца суток 27 октября в Сочи и ФТ Сириус ожидается сильный юго-восточный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Волнение моря усилится до 4 баллов, а высота волн может достигать 1,5 метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта со ссылкой на данные метеорологов.

Фото: соцсети

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина все службы переведены на усиленный режим работы. Городской оперативный штаб контролирует ситуацию.

Жителям и гостям курорта власти рекомендуют воздержаться от отдыха у воды и не оставлять автомобили под деревьями или рекламными щитами. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

