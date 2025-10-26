Песков: Путин солидарен с Трампом в том, что проводить саммит пока нет смысла

Четких договоренностей о сроках проведения саммита РФ и США не было, поэтому трудно сказать, что его «отменили». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«То, что сейчас нет смысла его проводить, да, такое понимание возникло прежде всего у Трампа. Но в своих заявлениях президент Путин с этим солидаризировался», — сказал господин Песков.

Дмитрий Песков заявил 24 октября, что президент России Владимир Путин разделяет точку зрения американского коллеги Дональда Трампа о том, что переговоры могут состояться в будущем. По словам господина Пескова, главы обоих государств не хотят терять время зря: чтобы встреча принесла результаты, для начала должны проделать свою работу внешнеполитические ведомства.

23 октября президент США объявил об отмене саммита РФ и США, который должен был пройти в Будапеште. Дональд Трамп заявил, что сейчас стороны вряд ли придут к какому-либо соглашению, однако переговоры обязательно состоятся в будущем.