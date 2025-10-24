Песков заявил, что в Кремле не считают саммит РФ и США сорванным

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы сорванном саммите РФ и США нельзя назвать правдивым, потому что точных сроков мероприятия никто не называл. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В этом плане было очень сложно сорвать то, о чем не было конкретной договоренности»,— сказал Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»). Президент России Владимир Путин разделяет точку зрения президента США Дональда Трампа о том, что переговоры могут состояться в будущем, отметил господин Песков.

Оба президента не хотят терять время зря и собраться только ради самой встречи, добавил Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что для результативной встречи для начала должны проделать свою работу внешнеполитические ведомства.

Дональд Трамп объявил об отмене саммита РФ и США, который должен был пройти в Будапеште, в ночь на 23 октября. Американский президент сказал, что сейчас стороны не смогут достичь нужной цели, однако переговоры с Владимиром Путиным обязательно состоятся в будущем. Сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что саммит не пройдет в ближайшее время, как это планировалось ранее, однако он обязательно состоится.