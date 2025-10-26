На Ямале за год раскрыли 1,7 тыс. преступлений и правонарушений с помощью ИИ

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за год раскрыли 1,7 тыс. преступлений и административных правонарушений с помощью искусственного интеллекта. Об этом заявил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук на сессии «ИИ в регионах: от точечных кейсов — к системному внедрению» на форум «Инфотех» в Тюмени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За год с помощью искусственного интеллекта на Ямале нашли 177 пропавших без вести. В Новосибирской области удалось раскрыть 1,5 тыс. правонарушений с помощью систем с искусственным интеллектом.

«Для многих регионов запустить процессы с ИИ — это по факту выбиться в лидеры вне зависимости от к территорий или количества жителей. Одним из лидеров является ЯНАО, где внедрены решения по очень широкому спектру»,— сказал господин Паламарчук.

В сентябре правительство Ямало-Ненецкого автономного округа заключило соглашение с NtechLab о внедрении систем с искусственным интеллектом в различные сферы. Их будут задействовать в модернизации отраслей экономики, здравоохранения, ЖКХ, строительства, охраны общественного порядка и в развитии городской среды.

Анна Капустина