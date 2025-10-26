КЧР получит 5 млрд рублей на строительство аэропорта и теплосетей

Карачаево-Черкесия попала в перечень регионов, чьи запросы на получение казначейских инфраструктурных кредитов (КИК) были утверждены президиумом правительственной комиссии по региональному развитию. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках конкурсного отбора республике была одобрена заявка на получение КИК в размере 4,27 млрд руб. Эти средства будут направлены на создание объектов инженерного обеспечения для нового аэропортового комплекса «Архыз».

На строительство сетей теплоснабжения в Черкесске и модернизацию системы теплоснабжения в городе Усть-Джегуте одобрены КИК на общую сумму 986,1 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», площадь аэропорта «Архыз» составит около 24 тыс. кв. м. с пропускной способностью 1 тыс. пассажиров в час.

Аэропортный комплекс вблизи одноименного курорта будет построен в рамках концессионного соглашения, подписанного между Карачаево-Черкесией и АО «УК Аэропорты регионов» в 2024 году. Согласно условиям документа, управляющая компания возведет терминал, взлетно-посадочную полосу с рулежными дорожками, перрон, установит светосигнальное оборудование и другие объекты аэродромной инфраструктуры.

Завершить строительство аэропорта планируют в 2028 году.

Наталья Белоштейн