ЦАХАЛ сообщил об ударе по десяткам целей в Газе

Армия Израиля сообщила, что атаковала десятки объектов движения «Хамас» в секторе Газа. Под авиаудары, как утверждает пресс-служба ЦАХАЛ, попали склады оружия, огневые точки, подземная инфраструктура, которую якобы использовали для подготовки нападения на Израиль.

Также незадолго до этого ЦАХАЛ обстрелял группу палестинских боевиков на севере Газы. В армии заявили, что вооруженный отряд приближался к месту дислокации израильской армии. «Удар по террористам нанесен после пересечения желтой линии (демаркации.— "Ъ"). Они представляли непосредственную угрозу для войск ЦАХАЛа»,— сообщила пресс-служба.

Армия возобновила бомбардировки Газы после того, как Израиль и США обвинили «Хамас» в нарушении договоренностей, которые стороны достигли в октябре. Белый дом не воспротивился возобновлению огня: американское руководство призвало Израиль действовать «соразмерно, но проявить сдержанность», сообщало Axios. «Хамас» отвергает обвинения в нарушении соглашений.