Израильская армия возобновила перемирие в Газе после серии ударов

После эскалации израильская армия заявила о возвращении к перемирию в Газе. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, решение принято по распоряжению политического руководства Израиля после серии ударов, нанесенных в ответ на нарушения со стороны движения «Хамас».

«Армия обороны Израиля продолжит придерживаться условий перемирия и будет жестко реагировать на любые его нарушения»,— заявили в армии.

Сегодня ЦАХАЛ атаковал десятки объектов «Хамаса» в секторе, а также обстрелял группу палестинских боевиков на севере Газы. Власти Израиля утверждали, что это было ответом на нарушения договоренностей со стороны палестинского движения: боевики якобы обстреляли из противотанковых установок израильских солдат. В Белом доме фактически поддержали инициативу наказать «Хамас» за нарушения, но призвали не возвращаться к полномасштабной войне.